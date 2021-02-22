Edirne'de "kart aidatı" bahanesiyle dolandırıldığını iddia eden kişi polise başvurdu
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Edirne'de "kart aidatı" bahanesiyle dolandırıldığını iddia eden kişi polise başvurdu

22.02.2021 16:31 | Son Güncelleme: 22.02.2021 16:39
Edirne'de

Edirne'de polise başvuran kişi, "kart aidat borcu" bahanesiyle kandırılarak 8 bin lira dolandırıldığını ileri sürdüAlınan bilgiye göre Edirne'de yaşayan İ.K.

Edirne'de polise başvuran kişi, "kart aidat borcu" bahanesiyle kandırılarak 8 bin lira dolandırıldığını ileri sürdü

Alınan bilgiye göre Edirne'de yaşayan İ.K.İ'yı tanımadığı bir numaradan arayan şüpheli, 10 yıllık birikmiş kart aidatı borcu olduğunu ve geri ödenmesi için telefonuna gelen mesajlardaki şifreyi söylemesi gerektiğini belirtti.

Şüphelinin yönlendirmesiyle telefonuna gelen mesaj şifrelerini aktaran İ.K.İ, bir süre sonra kartından 8 bin lira çekildiğini fark etti.

Dolandırıldığını anlayan İ.K.İ, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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