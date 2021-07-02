Edirne'de karne alan öğrencilerin tek dileği pandemisiz bir yıl
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Edirne'de karne alan öğrencilerin tek dileği pandemisiz bir yıl

Edirne'de karne alan öğrencilerin tek dileği pandemisiz bir yıl
Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler - Haberler | Güncel

EDİRNE'de 53 bin 627 öğrenci, 2020/2021 eğitim-öğretim yılının ardından bugün pandemi önlemleri arasında karnelerini aldı.

EDİRNE'de 53 bin 627 öğrenci, 2020/2021 eğitim-öğretim yılının ardından bugün pandemi önlemleri arasında karnelerini aldı. Öğrenciler, sabah erken saatlerinden itibaren okulların yolunu tutarken, yeni eğitim, öğretim yılında ise pandeminin olmadığı bir dönem diledi.

Türkiye genelinde karne heyecanı yaşanırken, bugün Edirne'de 53 bin 627 öğrenci karnelerini aldı. Sabah erken saatlerde okulların yolunu tutan öğrenciler, pandemi önlemleri arasında okullara alındı. İsteyen öğrenciler ise karne ve başarı belgelerine e-Okul sisteminden ulaştı. Kent merkezinde bulunan Kurtuluş İlkokulu'nda ise öğrenciler velileriyle birlikte karne almak için okula geldi. Velilerin heyecanlı bekleyişi arasında sınıflarında karnelerini alan öğrenciler, yeni eğitim, öğretim döneminde pandemisiz bir yıl dilediklerini söyledi.

İlkokul üçüncü sınıfa geçerek karnesini alan Hayal Güner, okulu özledikleri için bu yılın üzücü geçtiğini belirtti. Güner, "Biraz üzücü geçti bu sezon çünkü pandemi sürecinden dolayı öğretmen ve arkadaşlarımı çok göremedim. Okulu gerçekten çok özledim. Karnem de çok iyi geldi. Artık seneye pandeminin olmadığı, arkadaşlarıma sarılabildiğim, sıralarımızın ayrılmadığı, beraber oturduğumuz bir dönem diliyorum" dedi.Elif Çil de kendisi için başarılı bir dönem geçtiğini belirterek, "Bu yıl biraz zor geçti. Evde uzaktan eğitim aldık, gayet başarılıydı ama arkadaşlarımı göremiyordum, oyun oynamıyordum. Bu nedenle biraz buruktu. İnşallah seneye pandemisiz güzel bir yıl bizi bekliyordur" diye konuştu.'BİZ DE BİRAZ ÖĞRETMEN OLDUK'Velilerden Gülşah İkizmiş, bu yıl kendilerinin de öğretmen olduklarını ifade ederek, "Bu yıl biraz veliler için zorlayıcıydı. Bu sene biraz da biz öğretmen olduk. Başarılı bir dönem oldu. Pandemi dolayısıyla sıkıntı yaşasak da iyiydi. Artık umuyoruz ki bu salgın seneye biter ve çocuklar hep okulda olur" ifadelerini kullandı.'CANLI DERSLER GÜZELDİ'Bakanlığın uzaktan eğitim sürecinde uyguladığı canlı derslerin güzel olduğunu, çocukların uyum sağladığını dile getiren Aylin Eraslan ise, "Canlı dersler güzeldi, öğretmenlerin anlatımı çok güzeldi. Canlı derslerde çocuklarımızın ilgisinin olduğunu gördük. Öğretmenleriyle iyi diyalog kurdular, derslerine odaklandılar. Ama süreç biraz zorladı. Sürekli bilgisayar başında olmalarından dolayı sıkıldılar. Ders açısından dolayı sıkıntı yoktu. Okul açıldıktan sonra dışarı çıkmaları, arkadaşlarıyla buluşmaları çok daha güzel oldu. Okulu, arkadaşlarını ve öğretmenlerini çok özlediler" diye konuştu.E-OKUL'DAN KARNE ERİŞİMİ SAĞLANDI

Öte yandan 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonu nedeniyle bakanlık tarafından tüm kademelerdeki öğrencilere yönelik karne ve başarı belgeleri, 18 Haziran'dan itibaren e-Okul sisteminden erişime açıldı. Talep eden öğrencilere ise basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diplomaları okullarında verildi.


Edirne'de karne alan öğrencilerin tek dileği pandemisiz bir yıl
Edirne'de karne alan öğrencilerin tek dileği pandemisiz bir yıl
Edirne'de karne alan öğrencilerin tek dileği pandemisiz bir yıl
Edirne'de karne alan öğrencilerin tek dileği pandemisiz bir yıl
Edirne'de karne alan öğrencilerin tek dileği pandemisiz bir yıl
Edirne'de karne alan öğrencilerin tek dileği pandemisiz bir yıl
Edirne'de karne alan öğrencilerin tek dileği pandemisiz bir yıl
Edirne'de karne alan öğrencilerin tek dileği pandemisiz bir yıl
Edirne'de karne alan öğrencilerin tek dileği pandemisiz bir yıl
Edirne'de karne alan öğrencilerin tek dileği pandemisiz bir yıl
Edirne'de karne alan öğrencilerin tek dileği pandemisiz bir yıl
Edirne'de karne alan öğrencilerin tek dileği pandemisiz bir yıl
Edirne'de karne alan öğrencilerin tek dileği pandemisiz bir yıl

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler

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