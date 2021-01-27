Edirne'de karla mücadele
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Edirne'de karla mücadele

27.01.2021 13:23 | Son Güncelleme: 27.01.2021 13:27
Edirne'de karla mücadele

Edirne'de belediye ve İl Özel İdaresi ekiplerinin kar ve soğuk havayla mücadelesi sürüyor.

Edirne'de belediye ve İl Özel İdaresi ekiplerinin kar ve soğuk havayla mücadelesi sürüyor.

Kent genelinde akşam başlayan ve sabah saatlerine kadar etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı.

Yağış nedeniyle karla kaplanan yollar şehir içinde belediye, kalan bölgelerde ise İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla açılıyor. Ekiplerin tuzlama çalışmaları da devam ediyor.

Keşan'da kar yağışı nedeniyle Paşayiğit Mahallesi'nde kapanan yollar belediye ekiplerince açıldı.

Mahalleye giden kar küreme ekipleri, yolları ulaşıma açarken ilçe genelinde tüm yolların açık olduğu belirtildi.

Uzunköprü Belediyesi'ne bağlı ekipler de buzlanma nedeniyle ilçe genelinde tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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