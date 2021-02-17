Edirne'de karla kaplı yollarda temizleme çalışmaları devam ediyor
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Edirne'de karla kaplı yollarda temizleme çalışmaları devam ediyor

17.02.2021 10:17 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:20
Edirne'de karla kaplı yollarda temizleme çalışmaları devam ediyor

Edirne'de hafta sonu etkili olan kar yağışın ardından tüm köy yolları ulaşıma açılırken, İl Özel İdaresi ekipleri yol temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Edirne'de hafta sonu etkili olan kar yağışın ardından tüm köy yolları ulaşıma açılırken, İl Özel İdaresi ekipleri yol temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Kentte hafta sonu etkili olan kar yağışını yerini soğuk havaya bıraktı.

Etkili olan kar yağışının ardından karla kaplanan yaklaşık 800 kilometre yolu açan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler ulaşıma açılan köy yollarında iş makineleri ve kar küreme araçlarıyla genişletme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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