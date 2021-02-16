Edirne'de kardan kapanan 156 köy yolu ulaşıma açıldı
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Edirne'de kardan kapanan 156 köy yolu ulaşıma açıldı

16.02.2021 15:06 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:10
Edirne'de kardan kapanan 156 köy yolu ulaşıma açıldı

EDİRNE'de hafta sonu etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kapanan 156 köy yolunun ulaşıma açıldığı, mahsur kalan 117 vatandaşın kurtarma ekipleri tarafından güvenli noktalara ulaştırldığı bildirildi.

EDİRNE'de hafta sonu etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kapanan 156  köy yolunun ulaşıma açıldığı, mahsur kalan 117 vatandaşın kurtarma ekipleri tarafından güvenli noktalara ulaştırldığı bildirildi. 

Edirne Valiliği'den yapılan açıklamada, hafta sonu etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 156 köy yolunun Edirne İl Özel İdaresi ekiplerince dün akşam ulaşıma açıldığı bildirildi. Açıklamada, "Etkin olan kar yağışı nedeniyle yaklaşık 800 kilometre yol açılmıştır. 30'un üzerinde iş makinası ile 60'a yakın personel görev almıştır. Toplam 117 vatandaşımız yaya veya araçla mahsur kaldıkları yerlerden alınarak, güvenli bir noktaya ulaştırılmıştır" denildi.


- Edirne
Edirne'de kardan kapanan 156 köy yolu ulaşıma açıldı
Edirne'de kardan kapanan 156 köy yolu ulaşıma açıldı
Edirne'de kardan kapanan 156 köy yolu ulaşıma açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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