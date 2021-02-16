Edirne'de kardan kapanan 156 köy yolu ulaşıma açıldı

Edirne'de kardan kapanan 156 köy yolunda, ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşım sağlanmaya başlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, 13 Şubat Cumartesi günü başlayan kar yağışının 14 Şubat Pazar akşamına kadar etkili olduğu belirtildi.

Kar yağışı nedeniyle 156 köy yolunun ulaşıma kapandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kapanan köy yollarının tamamı İl Özel İdaresi ekiplerince yoğun bir çalışmanın ardından dün akşam saatlerine kadar ulaşıma açılmıştır. Yaklaşık 800 kilometre yolun açıldığı karla mücadele çalışmasında, 30'un üzerinde iş makinesi ile 60'a yakın personel görev almıştır. Yürütülen çalışma sonucu 117 vatandaşımız, yaya veya araçla mahsur kaldığı yoldan alınarak güvenli bir noktaya ulaştırılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci