Edirne'de karda doğum yapan köpek ve yavruları donmak üzereyken kurtarıldı

Edirne'de, kar üzerinde doğum yapan köpek ve yavruları donmak üzereyken Edirne Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Vatandaşlar, Selimiye Meydanı önündeki Yemiş Kapanı Hanı Kazı Alanı'nda bir köpeğin karda doğum yaptığını belediye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine alana giden ekipler, bir süre köpeğin doğum yapmasını bekledi.

Soğuk havadan etkilenen ve donmak üzere olan anne köpek ve 4 yavrusu doğumun ardından hayvan nakil aracına alındı.

Köpekler daha sonra Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'na götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar