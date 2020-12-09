Edirne'de karantinada olması gereken 4 kişi gezerken yakalanınca yurda yerleştirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde karantinayı ihlal eden 4 kişi dışarıda dolaşırken yakalandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde karantinayı ihlal eden 4 kişi dışarıda dolaşırken yakalandı.

Filyasyon ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken kişileri evlerinde kontrol ediyor.

Ekipler denetimlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde Y.Ş. ve Y.S, Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde E.İ. ile Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde A.S'nin evlerinde karantinada olması gerekirken, dışarıda gezdiğini belirledi.

Haklarında işlem başlatılan bu kişiler Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci