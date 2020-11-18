Edirne'de karantina ihlali yapan 3 kişi hakkında işlem başlatıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Edirne'de karantina ihlali yapan 3 kişi hakkında işlem başlatıldı

18.11.2020 10:51 | Son Güncelleme: 18.11.2020 10:54
Edirne'de karantina ihlali yapan 3 kişi hakkında işlem başlatıldı

Enez ilçesinde 3 kişinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantinayı ihlal ettiği belirlendi.

Enez ilçesinde 3 kişinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantinayı ihlal ettiği belirlendi.

Enez Sağlık Müdürlüğü Filyasyon ekibi Kovid-19 testi pozitif çıkan bir hasta ile temaslı olduğu tespit edilen G.Ö, C.B ve Ş.B'yi ikametlerinde 14 gün karantinaya aldı.

Kan örnekleri alınmak için 7 gün sonra gidildiğinde Gaziömerbey Mahallesi'ndeki adreslerinde karantinada olması gereken G.Ö, C.B ve Ş.B'nin evlerinde olmadıkları tespit etti.

Evine götürülen G.Ö, C.B ve Ş.B. hakkında karantina süresi bitimi idari ve yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

İlgili Haberler

Karantina ihlali yapan kadın valilik binasına girerken yakalandı - ZONGULDAK
Karantina ihlali yapan kadın valilik binasına girerken yakalandı - ZONGULDAK
Edirne'de 'Güneşin Suya Dönüşü Projesi' başlatıldı
Edirne'de "Güneşin Suya Dönüşü Projesi" başlatıldı
AK Parti'li Aksal: Edirne'de, 112 fırından 92'si hakkında tutanak tutuldu
AK Parti'li Aksal: Edirne'de, 112 fırından 92'si hakkında tutanak tutuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Ersin Tatar Lütfi Elvan Meral Akşener Berat Albayrak
Magazin Sibel Can Berk Oktay İbrahim Tatlıses Yıldız Çağrı Atiksoy
Spor Mert Günok Erol Bulut Samet Aybaba Sergen Yalçın Lewis Hamilton
Tüm Haberler Kaza Kasım Çocuk Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edirne'de karantina ihlali yapan 3 kişi hakkında işlem başlatıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 10:57:54. #1.15#
title