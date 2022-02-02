Edirne'de kar yağışı

EDİRNE'de kar yağışı etkili olurken, Hamzabeyli Sınır Kapısı ile Lalapaşa'nın Hamzabeyli köyünde kar kalınlığı, 5 santimetreyi buldu. TIR sürücüleri, bölgede zaman zaman zor anlar yaşadı.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ve Lalapaşa'ya bağlı Hamzabeyli köyünde kar kalınlığı, 5 santimetre oldu. Bölgede Avrupa ülkelerine ihraç yükü taşıyan TIR sürücüleri de zaman zaman zor anlar yaşadı.

Kar yağışı nedeniyle Bulgaristan'a açılan uluslararası yolun kapanmaması için Karayolları ekipleri ise yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.