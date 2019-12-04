Edirne'de kar yağışı
Haberler » Güncel » Edirne'de kar yağışı - Haber

Edirne'de kar yağışı

EDİRNE'de, gece yarısı yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, bu sabah kent merkezinde etkili oldu.

04.12.2019 10:44 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:44
Edirne'de kar yağışı

'de, gece yarısı yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, bu kent merkezinde etkili oldu. Kent, mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü. 

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve kar yağışlı hava, 'yi etkisi altına aldı. Kentin Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı bölgesinin yüksek kesimlerinde gece yarısı kar yağışı başladı. Bugün sabah saatlerinde ise kent merkezine de kar yağdı. Edirne, mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün içinde karla karışık yağmura dönüşeceğini söyledi. 


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler