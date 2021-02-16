Kar tatilinin ardından yüz yüz eğitim başladı

Meteoroloji'den çok sayıda ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kar çok yoğun yağacak

Sağlık Bakanlığı'ndan restoran ve kafelerin açılması için yeni kriterler: 45 dakika oturma ve müşteri kapasite sınırı geliyor

Edirne'de kademeli yüz yüze eğitime geçiş kapsamında köy okulları ve ana okullarında eğitim başladı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen Edirne'de öğrenciler okullarına bir gün gecikmeli gitti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak açılan okullarda öğrenciler, uzun bir aranın ardından öğretmenleri, arkadaşları ve okullarına kavuşmanın sevincini yaşıyor.

Maske, mesafe ve hijyen kuralları eksiksiz uygulanan Edirne'nin köylerindeki okullarda ilk ders zili çaldı.

Öğrencileri Bakan Selçuk'un ziyaret heyecanı sardı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un perşembe günü planlanan Edirne programı kapsamında okul ziyaretleri de yer alıyor.

Bakan Selçuk'un ziyaret edeceği okullardan biri olan Tayakadın köyündeki Tayakadın Şehit Cem Havale İlköğretim Okulu öğrencileri sosyal mesafe kuralına uyarak bahçede sıraya geçti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler okula girdi.

Sınıflarda sosyal mesafe kuralına uyarak oturan, dezenfektan kullanan çocuklardan 7. sınıf öğrencisi Selin Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulun uzun süredir salgın nedeniyle kapalı olduğunu belirtti.

Arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getiren Çınar, "Perşembe günü de Milli Eğitim Bakanımız gelecek, onun için de çok mutluyuz. Aslında dün açılacaktı okulumuz ama kar tatilinden dolayı ertelendi, derslerimize bugün başladık." dedi.

6. sınıf öğrencisi Berat Toparlak ise kar tatilinin sona ermesiyle okuldaki arkadaşlarına kavuştuğunu anlatarak, "Okulumuzu çok özlemiştik, derslerimize başladık. Perşembe günü de bakanımız okulumuza gelecek, onun için de çok mutluyuz. Salgın tedbirlerine uyarak derslerimize devam ediyoruz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarını uyguluyoruz. Ellerimizi sık sık yıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kırklareli'nde de yoğun kar yağışı nedeniyle dün ara verilen eğitim, bugün başladı.

Öğrenciler maske, mesafe ve hijyen kuralları uygulanarak köy okullarına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci