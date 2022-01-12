Edirne'de kar kenti beyaza bürüdü - Haberler
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Edirne'de kar kenti beyaza bürüdü

Edirne'de kar kenti beyaza bürüdü
Demirören Haber Ajansı / Resul Oruçoğlu - Haberler | Güncel

EDİRNE'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece geç saatlerde etkisini arttırdı.

EDİRNE'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece geç saatlerde etkisini arttırdı. Kar yağışı ile birlikte yollarda meydana gelen buzlanma sonucu çok sayıda hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda çıkış yapmak için bekleyen TIR'ların şiddetli rüzgar nedeniyle brandaları parçalandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Edirne için günler öncesinden uyardığı, kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Şiddetli rüzgarla birlikte etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Hava sıcaklığı sıfırın altına düşmesiyle yollarda buzlanma meydana geldi. Edirne - İstanbul karayolunda hasarlı kazalar meydana gelirken, Bulgaristan'a Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda çıkış yapmak üzere bekleyen TIR'ların ise brandaları şiddetli rüzgar nedeniyle parçalandı.

VATANDAŞLAR SOĞUĞA ALDIRMADAN KAR TOPU OYNADI

Uzun süredir kara hasret kalan kent sakinleri geç saatlerde olmasına rağmen kar topu oynadı. Gümrük kapıları yakınında bulunan işletmelerde çalışan vatandaşlar da kar keyfine ortak oldu.

Meteoroloji Erken Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin verilerine göre kentte kar yağışının çarşamba gün boyu etkili olması bekleniyor. Edirne'de en düşük sıcaklığın gece sıfırın altında 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.


Edirne'de kar kenti beyaza bürüdü

Edirne'de kar kenti beyaza bürüdü

Edirne'de kar kenti beyaza bürüdü

Edirne'de kar kenti beyaza bürüdü

Edirne'de kar kenti beyaza bürüdü

Edirne'de kar kenti beyaza bürüdü

Edirne'de kar kenti beyaza bürüdü

Edirne'de kar kenti beyaza bürüdü

Edirne'de kar kenti beyaza bürüdü

Edirne'de kar kenti beyaza bürüdü

Edirne'de kar kenti beyaza bürüdü

Edirne'de kar kenti beyaza bürüdü

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Demirören Haber Ajansı / Resul Oruçoğlu - Son Dakika Haberleri

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