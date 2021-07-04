Edirne'de kapalı olan Pazarkule Sınır Kapısı 16 ay sonra açıldı
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Edirne'de kapalı olan Pazarkule Sınır Kapısı 16 ay sonra açıldı

Edirne'de kapalı olan Pazarkule Sınır Kapısı 16 ay sonra açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edirne'de Pazarkule Sınır Kapısı, 16 ay sonra yeniden açılarak hizmet vermeye başladı.

Edirne'de Pazarkule Sınır Kapısı, 16 ay sonra yeniden açılarak hizmet vermeye başladı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, sınır kapısının işleyişle ilgili kuralların İpsala Hudut Kapısı ile aynı olduğu ve bununla ilgili detaylı bilgiye Türkiye Cumhuriyeti Atina Büyükelçiliğinin internet sayfasından ulaşılabileceği kaydedildi. Yaklaşık 16 ay önce Avrupa'ya geçmek için Edirne'ye gelen düzensiz göçmenlerin bir kısmı Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki tampon bölgeye yasa dışı yollarla giriş yapmış, bu nedenle Avrupa'ya açılan sınır kapısı geçişlere kapatılmıştı.

Yunanistan'dan alışveriş için gelen Zidan Veli, "Bu sınır kapısının açılması bizim için daha iyi oldu. Diğer sınır kapısına göre bir buçuk, iki saat zaman farkı oluyordu. Şimdi Yunanistan'dan geldik. Alışveriş yapıp tekrar dönüyoruz" ifadelerini kullandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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