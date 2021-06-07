Edirne'de kanocular normalleşme sürecinin ilk etkinliğinde Süloğlu Barajı'nda kürek çekti
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Edirne'de kanocular normalleşme sürecinin ilk etkinliğinde Süloğlu Barajı'nda kürek çekti

Edirne'de kanocular normalleşme sürecinin ilk etkinliğinde Süloğlu Barajı'nda kürek çekti
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de kano sporcuları, kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından düzenlenen ilk etkinlikte, kentin en büyük barajlarından Süloğlu Barajı'nda kürek çekti.

Edirne'de kano sporcuları, kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından düzenlenen ilk etkinlikte, kentin en büyük barajlarından Süloğlu Barajı'nda kürek çekti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde ara verilen spor etkinliklerinin yeniden başlamasının ardından, Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) kano branşı sporcuları, kanolarını suya indirmenin sevincini yaşadı.

Barajda kürek çeken sporcular, yaz sezonunun ilk etkinliğini sorunsuz tamamladı.

EDOSK Başkanı Fatih Altun, yaptığı yazılı açıklamada, tedbirleri alarak ilk kano etkinliğini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Normalleşme süreciyle spor etkinliklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Altun, "Salgın kurallarına uyarak kanolarımızı uzun bir sürenin ardından suya indirdik. Süloğlu Barajı'nda güzel bir kano turu gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde kano etkinliklerimizi deniz, nehir ve barajlarda yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Edirne'de kanocular normalleşme sürecinin ilk etkinliğinde Süloğlu Barajı'nda kürek çekti
Edirne'de kanocular normalleşme sürecinin ilk etkinliğinde Süloğlu Barajı'nda kürek çekti
Edirne'de kanocular normalleşme sürecinin ilk etkinliğinde Süloğlu Barajı'nda kürek çekti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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