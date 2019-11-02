Edirne'de kan bağışında artış yaşanıyor

02.11.2019 17:08

Edirne Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. İsmail İsmail, Edirne'de kan bağışı sayısında her yıl yüzde 25'lere varan artış olduğunu bildirdi.

İsmail, Saraçlar Caddesi'nde kurulan kan toplama çadırında yaptığı açıklamada, Türk Kızılayı'nın ülkenin kan ihtiyacını karşılamak için çalışmalar yaptığını söyledi.

Türkiye'de her gün 100'ün üzerinde ekibin kan toplama işleminde yer aldığını belirten İsmail, "Toplanan kanlar testlerden sonra hastanelere gönderiliyor. Bu şekilde ülkenin kan ihtiyacı karşılanmış oluyor." dedi.

Edirne'deki vatandaşların duyarlı olduğunu anlatan İsmail, şunları kaydetti:

"Vatandaşımızın duyarlılığı her geçen gün artarak devam ediyor. Edirne'de kan bağışı sayısında her yıl yüzde 25'lere varan artışlar oluyor. Tıp fakültesinde kan bağışı alınmıyor, bunun sebebi de Kızılay'dan gelen kanların kullanılıyor olmasıdır. Eskiden Edirne halkı anonslarla hastaneye gidip kan vermeye alışmıştı, şimdi müsait olduğu zaman bize gelip kan veriyor. Bu durum rutine oturmaya başladı. Eskiden olduğu gibi anons çok duymuyoruz bu da duyarlı vatandaşlarımız sayesinde oluyor.

Bir yakınımız ameliyat olduğu zaman ameliyatta kullanılan kanı hasta yakını aramak zorunda kalmıyor. Bu da duyarlı vatandaşlarımızın Kızılay'a verdiği kanla sağlanıyor."

Kaynak: AA