Edirne'de kan bağışı kampanyası
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Edirne'de kan bağışı kampanyası

Edirne'de kan bağışı kampanyası
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Edirne Şubesi'nce kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Türk Kızılay Edirne Şubesi'nce kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Saraçlar Caddesi'ne gelen vatandaşlar kan bağışı çadırında kan verebiliyor. Kan bağış çadırı hafta başına kadar faaliyet gösterecek.

Hemşire Zuhal Varna ile flebotomistler Sevcan Çobanlar ve Nihal Karakaş kan bağış çadırına gelen vatandaşları bilgilendirip, kan bağış işlemlerini gerçekleştiriyor.

Dr. Nejdet Topçuoğlu, AA muhabirine, Kurban Bayramı öncesi arife günü ile bayramın 3. günü kan bağış kampanyasının devam ettiğini belirtti.

İlçelerde de kan bağış kampanyası düzenleyeceklerini ifade eden Topçuoğlu, tüm vatandaşları kan vermeye beklediklerini kaydetti.

Edirne'de kan bağışı kampanyası
Edirne'de kan bağışı kampanyası
Edirne'de kan bağışı kampanyası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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