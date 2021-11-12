Edirne'de kamunun ihtiyaç duyduğu malzemeler valiliğin kurduğu tesiste üretilecek

EDİRNE (AA) - Edirne Valiliği ve özel sermaye iş birliğindeki Edirne Nakliyat Madencilik AŞ tarafından kurulan parke taş, hazır beton ve işlenmiş ahşap üretim tesisi törenle açıldı.

Sarıbayır mevkisinde Meriç Nehri'nin kenarında kurulan tesisin açılışında konuşan Edirne Valisi Ekrem Canalp, betondan hoşlanmadığını ancak bir zaruret olduğunu söyledi.

Canalp, Meriç Nehri'nin Balkan Dağları'ndan koparıp getirdiği kumun da nehrin bereketinin bir parçası olduğunu, bu kumun sadece Edirne'nin değil, İstanbul'un da kum ihtiyacının önemli bir kısmını karşıladığını ifade etti.

Kumun kullanılmasının kente başka bir faydayı daha sağladığına dikkati çeken Canalp, şunları dile getirdi:

"Edirne dediğimiz zaman aklımıza hep seller geliyordu. Özellikle de Meriç Nehri'nin taşmasıyla oluşan seller hepimizi sürekli rahatsız ediyordu. Bu kum ocağının Edirne'ye sağlamış olduğu en büyük fayda da burada ortaya çıkıyor. Eğer dağlardan kopup gelen o kumları biz bu çökertme havuzunda önce çökertip daha sonrasında nehirden toplamaz ve almaz isek bu durumda bu kum nehir yatağı üzerinde birikiyor ve nehir yatağını daraltıyor ve daralan nehir yatağına da sel suları geldiği zaman kapasitesi daralmış olduğu için suyu dışarı taşırıyor.

Dolayısıyla burada bu kum ocağının bulunması, Edirne için beton gibi aynı şekilde bir zarurettir."

Canalp, kum ocağının beton üretim tesisiyle farklı bir fonksiyonu daha yerine getireceğini, yarı yarıya düşük maliyetle üretilecek betonla kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarının karşılanacağını ifade etti.

Kilitli parke taşı üretim tesisini de Edirne'ye kazandırdıklarını belirten Canalp, Edirne'nin 253 köyündeki vatandaşların ayağını tozdan, çamurdan kurtarmış olacaklarını bildirdi.

Canalp, tesisin 7 yıl önce kamu ve özel sektör iş birliğinde kurulan Edirne Nakliyat Madencilik AŞ bünyesinde hayata geçirildiğini, tesiste ahşap işlemesinin de yapılacağını ifade etti.

Vali Canalp, kentte devam eden "3 Nehir, 1 Şehir", Enez Deniz Gümrük Kapısı liman inşaatı ve motokros parkuru projeleri hakkında da bilgi verdi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da üretime başlayan bu tesisle Edirne'nin köy ve mahallelerinin daha ekonomik olarak güzelleştirileceğini söyledi.

Köylere gittiklerinde muhtarların kendilerinden taş talep ettiklerini belirten Aksal, "Sayın valim biraz sabretmelerini söylemişti. O sabrettikleri gün geldi. En kısa zamanda burada üretip Edirne'mizi güzelleştireceğiz." dedi.

Edirne Çevre Vakfı Müdürü Ali Eraslan da tesiste saatte 90 metreküp hazır beton, 24 saatte 3 bin metrekare kilitli parke taşı üretilebildiğini, ahşap işleme tesisinin de tamamlandığını ifade etti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini davetlilerle kesen Vali Canalp, tesisi gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

Açılışa Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş ve meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve AK Parti İl Başkanı Belgin İba da katıldı.