Edirne'de kadınların üretime katılımı "Üretimde Kadın Girişimciler Yarışması" ile teşvik edilecek

Edirne'de girişimci kadınların başarı hikayelerini paylaşarak hemcinslerini cesaretlendirmek amacıyla "Üretimde Kadın Girişimciler Yarışması" düzenlenecek.

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in eşi Ayten Canalp, Umurbey Menzilahir Toplum Merkezi'nde düzenlediği tanıtım toplantısında, kentte kadınlar için gerçekleştirdikleri önemli çalışmalardan birinin, üretime katılımlarını desteklemek olduğunu söyledi.

Bu amaçla birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini belirten Canalp, kadınlara çeşitli konularda eğitimler verilerek alanlar tahsis edildiğini, kooperatif ve işletmeler kurularak meslek edindirme çalışmaları yapıldığını dile getirdi.

Bu kadınların kendilerine ulaşmasını beklemek yerine evlerine misafir olarak hikayelerini dinlediklerini belirten Canalp, "Desteklenen kadınların kendileri ve aileleri için yeniden kurdukları hayatlara, dünyalara şahit olduk. Girişimci kadınlarımızın örnek başarı hikayelerini herkesle paylaşmak ve diğer kadınlarımızı cesaretlendirmek adına gelecek ay Edirne Valiliği himayelerinde Üretimde Kadın Girişimciler Yarışması (ÜREKAD) ve ödül törenimiz olacak. Şimdiden herkese hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"Şehir Gönüllüleri Vakfı" kurulacak

Canalp, Valilik himayesinde "Şehir Gönüllüleri Vakfı" kurulacağını da anlatarak, "Toplumumuzun tüm kesimlerinden her türlü ihtiyaç sahibini, gençlerimizi, kadınlarımızı, çocuklarımızı, bilimsel ve kültürel çalışmaları, doğayı ve çevreyi kapsayacak vakfımızın detayları kamuoyuyla ayrıca paylaşılacak." diye konuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Marmara Bölge Başkanı ve Edirne İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elmas Aslan da devletin kadın girişimcilere gerekli desteği verdiğini belirterek, "Bu ülkede böyle valiler, bizim gibi istihdam yaratan iş kadınları olduğu sürece bu işi başaracağız. Daha çok kadına dokunup daha çok istihdam yaratacağız." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş da Edirne'de çok sayıda kadının meslek kurslarıyla üretici hale geldiğini söyledi.

Edirne Valiliği Çevre Vakfı Müdürü Ali Eraslan da Vali Ekrem Canalp'in önderliğinde kentte kadınların katılımıyla kırsal kalkınma alanında önemli çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlhan Dinç de kadınların istihdamına yönelik projelere destek verdiklerini belirtti.

Toplantı sonrası Canalp ve beraberindekiler, toplum merkezinde maske ve el emeği ürünler üreten kadınları ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı