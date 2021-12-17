Edirne'de kadınların tasarladığı hediyelik ürünler yılbaşı için satışa sunuldu

EDİRNE (AA) - Edirne'de ev kadınlarının tasarladığı hediyelik ürünlerin satıldığı Edirne Belediyesi El Emeği Yılbaşı Alışveriş Günleri başladı.

Yılbaşı etkinlikleri kapsamında Saraçlar Caddesi'nde açılan stantlarda ev kadınlarının el işi hediyelik ürünleri satışa sunuldu.

Edirne Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır, burada yaptığı açıklamada, kent için önemli bir başlangıca imza atıldığını söyledi.

Yılbaşına kadar sürecek güzel bir etkinlik hazırlandığını belirten Çakır, "Kadınlarımıza çok teşekkür ediyoruz. El emeği göz nuru hediyelik ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sundular. Toplam 50 stantta satış olacak. Pek çok kadın derneğimiz burada. Bu çalışma bizim talebimizdi. Onlar da bizleri kırmadılar. Hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

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