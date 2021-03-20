Edirne'de kadınlardan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması
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Edirne'de kadınlardan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması

20.03.2021 18:56 | Son Güncelleme: 20.03.2021 19:08
Edirne'de kadınlardan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması

EDİRNE'de Kadın Meclisi, Kadın Platformu ve Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) üyesi kadınlar, Saraçlar Caddesi'nde bir araya gelerek, feshedilen İstanbul Sözleşmesi'nin tekrar yürürlüğe girmesini talep etti.

EDİRNE'de Kadın Meclisi, Kadın Platformu ve Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) üyesi kadınlar, Saraçlar Caddesi'nde bir araya gelerek, feshedilen İstanbul Sözleşmesi'nin tekrar yürürlüğe girmesini talep etti.

Edirne'de sivil toplum örgütleri üyesi kadınlar Saraçlar Caddesi'nde bir araya gelerek, feshedilen İstanbul Sözleşmesi'nin tekrar yürürlüğe girmesini istedi. Açıklama, Edirne Kadın Meclisi, Edirne Kadın Platformu ve EŞİK Platformu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Açıklama öncesi caddede, olası bir provokasyona karşı polis ve jandarma ekipleri önlem aldı. Üç ayrı kadın platformunun ayrı ayrı okuduğu açıklamaya çok sayıda kadın katıldı. 

'BİZ KADINLAR YAŞAMAK İSTİYORUZ'Edirne Kadın Meclisi adına açıklama okuyan Nazlıcan Güzel, İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyeceklerini belirterek, "Bir uluslararası sözleşme onaylandıktan sonra kanun hükmündedir ve ancak Meclis tarafından feshedilebilir.  Sözleşmeden vazgeçmiyoruz. Biz kadınlar yaşamak istiyoruz" dedi. 

İstanbul Sözleşmesi'nin kadına karşı yönelmiş her türlü şiddeti önlemeyi amaçladığını belirten Edirne Kadın Platformu Sözcüsü Firdevs Selvili ise "İstanbul Sözleşmesi kadına karşı yönelmiş her türlü şiddeti önlemeyi, şiddete maruz kalmış kadınlara yönelik etkin soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin yürütülmesini ve mevcut şiddetin ortadan kaldırılmasını amaçlayan bir sözleşmedir" diye konuştu. Basın açıklamasını okuyan kadınlar olaysız dağıldı.


- Edirne
Edirne'de kadınlardan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması
Edirne'de kadınlardan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması
Edirne'de kadınlardan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması
Edirne'de kadınlardan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması
Edirne'de kadınlardan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması
Edirne'de kadınlardan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması
Edirne'de kadınlardan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can ZERAY

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