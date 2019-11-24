Edirne'de kadına şiddete karşı farkındalık etkinlikleri

24.11.2019 15:02 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:08

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Edirne'de kadına şiddete karşı birçok farkındalık etkinliği düzenlediklerini bildirdi.

Özbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadına şiddete karşı başlatılan farkındalık çalışmalarına Edirne'den büyük bir destek aldığını söyledi.

Halkın tüm katmanlarının kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik çok duyarlı olduğunu belirten Özbaş, şunları kaydetti:

"Esnafı, minibüsçüsü, sanayide çalışan işçisi, memuru, kurum amirleri herkes bu farkındalığa destek veriyor. 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele günü kapsamında tüm birimlerimiz çalışıyor. Şehiriçi minibüslere 'Alo 183' hattı ve kadına şiddetle mücadele afişleri astık. Bunun dışında ilimizde gerçekleştirilecek tüm spor faaliyetlerinde kadına yönelik şiddete karşı pankartlar açılacak. Basın yayın kuruluşlarına kamu sporlarımızı gönderdik, yayınlanıyor. Ayrıca Saraçlar Caddemizde bilgilendirme standı açacağız."

Özbaş, tüm alanlarda duyarlılık oluşturmak adına hafta boyunca çalışmalara devam edeceklerini aktardı.

Kaynak: AA