Edirne'de kadın sürücülere "Kemerim hep aklımda" temalı Anneler Günü hediyesi verildi

Edirne'de kapanmadan muaf olan kadın sürücülere "Kemerim hep aklımda" temalı Anneler Günü hediyeleri verildi.

Edirne'de kapanmadan muaf olan kadın sürücülere "Kemerim hep aklımda" temalı Anneler Günü hediyeleri verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Trafik Haftası dolayısıyla kontrol noktalarında kadın sürücülerin Anneler Günü'nü kutladı.

Emniyet kemeri taktığı için kadın sürücüleri kutlayan ekipler, sürücülere Anneler Günü dolayısıyla "Kemerim hep aklımda" temasıyla hazırlanan bez çanta, mutfak önlüğü, boyama kitabı ve kalem armağan etti.

Kadın sürücüler de hediyeler dolayısıyla trafik ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı