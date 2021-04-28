Edirne'de kaçakçılık operasyonunda kaçak tütün, içki ve sigara filtresi ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Edirne'de kaçakçılık operasyonunda kaçak tütün, içki ve sigara filtresi ele geçirildi

Edirne'de kaçakçılık operasyonunda kaçak tütün, içki ve sigara filtresi ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de, 307 kilogram kaçak tütün, 9 şişe kaçak içki ve çok sayıda sigara filtresi ele geçirildi.

Edirne'de, 307 kilogram kaçak tütün, 9 şişe kaçak içki ve çok sayıda sigara filtresi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli S.T'nin iş yeri ve aracında arama yaptı.

Yapılan aramada, 307 kilogram kaçak tütün, 9 şişe kaçak içki ve çok sayıda sigara filtresi ele geçirildi.

Göz altına alınan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Evinde ölü bulunan Çiğdem, gözyaşlarıyla toprağa verildi
Evinde ölü bulunan Çiğdem, gözyaşlarıyla toprağa verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Ersin Tatar Vedat Bilgin Adnan Menderes Fahrettin Altun
Magazin Ezgi Mola Ebru Gündeş Hülya Avşar Serenay Sarıkaya
Spor Diego Yılmaz Vural Fırat Aydınus Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Edirne'de kaçakçılık operasyonunda kaçak tütün, içki ve sigara filtresi ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 15:58:02. #1.14#

title