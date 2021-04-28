Edirne'de kaçakçılık operasyonunda kaçak tütün, içki ve sigara filtresi ele geçirildi

Edirne'de, 307 kilogram kaçak tütün, 9 şişe kaçak içki ve çok sayıda sigara filtresi ele geçirildi.

Edirne'de, 307 kilogram kaçak tütün, 9 şişe kaçak içki ve çok sayıda sigara filtresi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli S.T'nin iş yeri ve aracında arama yaptı.

Yapılan aramada, 307 kilogram kaçak tütün, 9 şişe kaçak içki ve çok sayıda sigara filtresi ele geçirildi.

Göz altına alınan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar