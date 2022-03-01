Edirne'de kaçakçılık operasyonunda çok sayıda içki ve sigara yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'de kaçakçılık operasyonunda çok sayıda içki ve sigara yakalandı

AA, Gökhan Zobar - Güncel
 - Güncelleme:
Edirne'de kaçakçılık operasyonunda çok sayıda içki ve sigara yakalandı

Edirne'de, 32 şişe kaçak içki, 60 paket sigara ve çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

EDİRNE (AA) - Edirne'de, 32 şişe kaçak içki, 60 paket sigara ve çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdukları otomobilde arama yaptı.

Aramada 32 şişe kaçak içki 60 paket sigara ve çok sayıda gümrük kaçağı ürün bulundu.

Şüpheliler M.C. ve N.K'ye "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Kaçak İçki, Kaçakçılık, Edirne, Sigara, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title