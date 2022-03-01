Edirne'de kaçakçılık operasyonunda çok sayıda içki ve sigara yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, 32 şişe kaçak içki, 60 paket sigara ve çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdukları otomobilde arama yaptı.

Aramada 32 şişe kaçak içki 60 paket sigara ve çok sayıda gümrük kaçağı ürün bulundu.

Şüpheliler M.C. ve N.K'ye "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan işlem yapıldı.