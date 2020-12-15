Edirne'de kaçakçılık operasyonları

EDİRNE'de, jandarma ekiplerince durdurulan 1'i yolcu otobüsü ve 4 araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 5 bin 164 şişe parfüm, 99 şişe içki, 10 cep telefonu, 8 şarj adaptörü ve 4 adaptör kablosu ele geçirildi.

EDİRNE'de, jandarma ekiplerince durdurulan 1'i yolcu otobüsü ve 4 araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 5 bin 164 şişe parfüm, 99 şişe içki, 10 cep telefonu, 8 şarj adaptörü ve 4 adaptör kablosu ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM gişeleri mevkiindeki yol arama ve kontrol noktasında İstanbul'dan, Sırbistan'a giden 2 aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 515 bin 400 lira olduğu değerlendirilen gümrük kaçağı 5 bin 614 şişe parfüm ele geçirildi. Parfümlere el konulurken, araç sürücüleri hakkında adli işlem başlatıldı.

Jandarma ekipleri, Romanya'dan gelen ve İstanbul'a gidecek olan yolcu otobüsünü TEM gişeleri Havsa istikametinde durdurdu. Otobüste yapılan aramada 10 cep telefonu, 8 şarj adaptörü ve 4 adaptör kablosu ele geçirildi. Cep telefonu ve aparatlarına el konulurken, sürücü hakkında adli işlem yapıldı.

Ekipler, merkeze bağlı Karakasım köyü yolu üzerinde durumundan şüphelendiği bir aracı durdurarak, arama yaptı. Araçta, piyasa değeri 20 bin lira olduğu değerlendirilen 99 şişe kaçak içki ele geçirildi. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

- Edirne

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL