Edirne'de kaçak tütün, sarma makinesi ve makaron ele geçirildi - Haberler
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Edirne'de kaçak tütün, sarma makinesi ve makaron ele geçirildi

AA, Gökhan Balcı - Güncel
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Edirne'de kaçak tütün, sarma makinesi ve makaron ele geçirildi

Edirne'de kaçak tütün ve içki sattığı tespit edilen bir kişi hakkında işlem yapıldı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de kaçak tütün ve içki sattığı tespit edilen bir kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, C.D'ye ait işyerinde arama yaptı.

Aramada sigara sarma makinesi, kompresör, 2 bin 800 makaron, 4,5 kilo kaçak tütün, sarma sigara ve 2 şişe kaçak içki ele geçirildi.

İşyeri sahibi hakkında adli işlem yapıldı.

AA / Gökhan Balcı - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Tütün, Güncel, Haber

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