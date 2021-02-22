Edirne'de kaçak toplanan 750 kilogram kum midyesi ele geçirildi
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Edirne'de kaçak toplanan 750 kilogram kum midyesi ele geçirildi

22.02.2021 13:29 | Son Güncelleme: 22.02.2021 13:32
Edirne'de kaçak toplanan 750 kilogram kum midyesi ele geçirildi

Edirne'nin Enez ilçesinde kaçak toplanan ve Yunanistan'a götürülmek istenen 750 kilogram kum midyesi ele geçirildi.

Edirne'nin Enez ilçesinde kaçak toplanan ve Yunanistan'a götürülmek istenen 750 kilogram kum midyesi ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin ortaklaşa çalışmaları neticesinde sahil kesimindeki ormanlık alanda çuvallanmış 750 kilo kum midyesi bulundu.

Yasa dışı yollardan Yunanistan'a götürülmek istendiği belirlenen canlı midyeler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denize bırakıldı.

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, kaçakçılıkla mücadelenin kararlıkla süreceğini bildirdi.

Türkiye'de çok rağbet görmese de Akdeniz mutfaklarında ilgi çekmesi nedeniyle kentte kum midyesi kaçakçılığının son yıllarda arttığı belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Çakıcı

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