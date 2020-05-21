Edirne'de kaçak toplanan 2 ton kum midyesi ele geçirildi
Edirne'nin Enez ilçesinde toplanması ve satışı yasak 2 ton kum midyesi ele geçirildi.
21.05.2020 16:27 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:27
Edirne'nin Enez ilçesinde toplanması ve satışı yasak 2 ton kum midyesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice köyü yakınlarında şüphe üzerine 2 kamyoneti durdurdu.
Araçlarda yapılan aramada, çuvallarda 2 ton kum midyesi ele geçirildi.
Yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı öne sürülen midyeler, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edildi.
Araç sürücüleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA