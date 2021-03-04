Edirne'de kaçak toplanan 1 ton kum midyesi ele geçirildi
04.03.2021 10:29 | Son Güncelleme: 04.03.2021 10:32
Edirne'de kaçak toplanan ve Yunanistan'a götürülmek istenen 1 ton kum midyesi ele geçirildi.
Edirne'de kaçak toplanan ve Yunanistan'a götürülmek istenen 1 ton kum midyesi ele geçirildi.
Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, kaçakçılara yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, denetimlerde bir teknede çuvallanmış halde 1 ton kum midyesi buldu.
Yasa dışı yollardan Yunanistan'a götürülmek istendiği belirlenen canlı midyeler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denize bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar