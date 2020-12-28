Edirne'de kaçak toplanan 1 ton kum midyesi ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Edirne'de kaçak toplanan 1 ton kum midyesi ele geçirildi

28.12.2020 13:41 | Son Güncelleme: 28.12.2020 13:44
Edirne'de kaçak toplanan 1 ton kum midyesi ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde, toplanması ve satışı yasak olan 1 ton kum midyesi ele geçirildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, toplanması ve satışı yasak olan 1 ton kum midyesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Keşan ilçesine bağlı Yenimuhacir beldesinde gerçekleştirdiği yol denetimlerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, kaçak yollarla yurt dışına götürülmek üzere hazırlanan 1 ton midyesi ele geçirildi.

Şüpheliye, Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten 100 bin lira ve ayrıca jandarma trafik ekiplerince de 1288 lira idari para cezası uygulandı. Araç 15 gün süreyle trafikten men edildi.

Ele geçirilen 1 ton kum midyesi, denize bırakılmak üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Berk Oktay Acun Ilıcalı Demet Akalın Farah Zeynep Abdullah
Spor Can Bartu Arda Turan Ryan Babel Samet Aybaba Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kaza Elazığ Oyunlar Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edirne'de kaçak toplanan 1 ton kum midyesi ele geçirildi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 13:48:08. #1.15#
title