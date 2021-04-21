Edirne'de kaçak sigara ve tütün malzemesiyle kaçak cep telefonu ele geçirildi
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Edirne'de kaçak sigara ve tütün malzemesiyle kaçak cep telefonu ele geçirildi

Edirne'de kaçak sigara ve tütün malzemesiyle kaçak cep telefonu ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de şüphe üzerine durdurulan araçta 120 paket kaçak sigara ve bir miktar tütün malzemesiyle 27 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Edirne'de şüphe üzerine durdurulan araçta 120 paket kaçak sigara ve bir miktar tütün malzemesiyle 27 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimlerde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 120 paket kaçak sigara, 1 kilogram tütün, 320 puro, 4 litre kaçak içki ve 27 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler F.S.V, A.I.V, M.F.Y ve I.A.V, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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