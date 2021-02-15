Edirne'de kaçak içki ve sigara operasyonu
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Edirne'de kaçak içki ve sigara operasyonu

15.02.2021 16:09 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:12
Edirne'de kaçak içki ve sigara operasyonu

Edirne'de şüphe üzerine durdurulan bir araçta 41 şişe kaçak içki ve 445 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edirne'de şüphe üzerine durdurulan bir araçta 41 şişe kaçak içki ve 445 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri kontrollerde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 41 şişe kaçak içki, 445 paket kaçak sigara ve 1 kilo tütün ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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