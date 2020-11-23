Edirne'de kaçak içki ve sigara operasyonu
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Edirne'de kaçak içki ve sigara operasyonu

23.11.2020 14:51 | Son Güncelleme: 23.11.2020 14:54
Edirne'de kaçak içki ve sigara operasyonu

Edirne'de 80 şişe kaçak içki ve 40 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edirne'de 80 şişe kaçak içki ve 40 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine S.G'nin Cumartesi Pazarı'ndaki tezgahında, evinde ve aracında arama yaptı.

Yapılan aramada, 80 şişe kaçak içki ve 40 paket sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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