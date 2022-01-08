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Edirne'de kaçak içki ve sigara kağıdı ele geçirildi

Edirne'de kaçak içki ve sigara kağıdı ele geçirildi
AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Edirne'de polis ekiplerince bir otomobilde 47 şişe kaçak içki ve 45 bin sigara kağıdı ele geçirildi.

EDİRNE (AA) - Edirne'de polis ekiplerince bir otomobilde 47 şişe kaçak içki ve 45 bin sigara kağıdı ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 47 şişe farklı marka ve gramajlarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen içki ve 45 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirildi.

Otomobilde yolcu olarak bulunan A.C. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.

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AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri

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