Edirne'de kaçak içki ele geçirildi
AA - Cihan Demirci - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Edirne'de 41 şişe ve 108 kutu kaçak içki ele geçirildi.
EDİRNE (AA) - Edirne'de 41 şişe ve 108 kutu kaçak içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, belirledikleri adreslerde arama yaptı.
Aramada 41 şişe ve 108 kutu kaçak içki ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan işlem yapıldı.
AA / Cihan Demirci - Güncel