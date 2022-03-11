Edirne'de kaçak içki ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'de kaçak içki ele geçirildi

AA - Cihan Demirci - Güncel
 - Güncelleme:
Edirne'de kaçak içki ele geçirildi

Edirne'de 41 şişe ve 108 kutu kaçak içki ele geçirildi.

EDİRNE (AA) - Edirne'de 41 şişe ve 108 kutu kaçak içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, belirledikleri adreslerde arama yaptı.

Aramada 41 şişe ve 108 kutu kaçak içki ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

AA / Cihan Demirci - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Kaçak İçki, Edirne, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title