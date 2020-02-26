Edirne'de kaçak göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 8 yaralı
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Edirne'de kaçak göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 8 yaralı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen kaçak göçmenlerin bulunduğu otomobil, kontrolden çıkarak tarlaya uçtu.

26.02.2020 12:12 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:13
Edirne'de kaçak göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 8 yaralı

'nin ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen kaçak göçmenlerin bulunduğu otomobil, kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada 8 kişi yaralandı.


Kaza, Çalıköy - Uzunköprü karayolu üzerindeki Dörtyol kavşağında meydana geldi. Çalıköy'den, Uzunköprü yönüne giden otomobil, Dörtyol kavşağında kontrolden çıkıp tarlaya uçtu. Kazada, araçta bulunan ve yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen Pakistan uyruklu 8 kaçak göçmen yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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