Edirne'de kaçak Bitcoin düzeneği yakalandı

Edirne'nin Meriç ilçesinde kaçak elektrikle üretilen Bitcoin düzeneği ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine Kavaklı köyünde A.Ö'nün evinde arama yaptı. Aramada, evin yanındaki trafodan kaçak çekilen kablolarla Bitcoin üretimi yapılan bilgisayara elektrik sağlandığı tespit edildi.

Kaçak elektrik kullanımıyla ilgili A.Ö. hakkında işlem yapılırken düzeneği kuranın, ev sahibinin akrabası O.B. olduğu ve şahsın Bursa'nın Bandırma ilçesinde bulunduğu belirlendi.

Bitcoin üretilen düzeneğe el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA