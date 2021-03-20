Edirne'de kaçak avlanmış 800 kilogram sazanla yakalanan panelvan sürücüsüne 5 bin lira ceza
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Edirne'de kaçak avlanmış 800 kilogram sazanla yakalanan panelvan sürücüsüne 5 bin lira ceza

20.03.2021 18:37 | Son Güncelleme: 20.03.2021 18:42
Edirne'de kaçak avlanmış 800 kilogram sazanla yakalanan panelvan sürücüsüne 5 bin lira ceza

Edirne'nin Keşan ilçesinde kaçak avlandığı tespit edilen 800 kilogram sazanla yakalanan panelvan sürücüsüne 5 bin lira ceza uygulandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde kaçak avlandığı tespit edilen 800 kilogram sazanla yakalanan panelvan sürücüsüne 5 bin lira ceza uygulandı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde şüphe üzerine H.İ. idaresindeki panelvanı durdurdu.

Araçta yapılan aramada kaçak avlanmış 800 kilogram sazan bulundu.

H.İ'ye 5 bin lira idari para cezası kesildi.

Balıklar, Keşan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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