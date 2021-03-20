Edirne'de kaçak avlanmış 800 kilogram sazanla yakalanan panelvan sürücüsüne 5 bin lira ceza
20.03.2021 18:37 | Son Güncelleme: 20.03.2021 18:42
Edirne'nin Keşan ilçesinde kaçak avlandığı tespit edilen 800 kilogram sazanla yakalanan panelvan sürücüsüne 5 bin lira ceza uygulandı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde kaçak avlandığı tespit edilen 800 kilogram sazanla yakalanan panelvan sürücüsüne 5 bin lira ceza uygulandı.
Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde şüphe üzerine H.İ. idaresindeki panelvanı durdurdu.
Araçta yapılan aramada kaçak avlanmış 800 kilogram sazan bulundu.
H.İ'ye 5 bin lira idari para cezası kesildi.
Balıklar, Keşan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel