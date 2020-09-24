Edirne'de kaçak 5 ton kum midyesi ele geçirildi
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Edirne'de kaçak 5 ton kum midyesi ele geçirildi

24.09.2020 08:31 | Son Güncelleme: 24.09.2020 08:34
Edirne'de kaçak 5 ton kum midyesi ele geçirildi

Edirne'nin Enez ilçesinde toplanması ve satışı yasak olan 5 ton kum midyesi ele geçirildi.

Edirne'nin Enez ilçesinde toplanması ve satışı yasak olan 5 ton kum midyesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, ilçede yapılan ortak denetimlerde güvenlik güçleri, kaçak yollarla yurt dışına götürülmek üzere hazırlanan 5 ton midyeye el koydu.

Piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan 5 ton kum midyesi, denize bırakılmak üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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