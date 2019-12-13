Edirne'de kaçak 4 bin 250 cep telefonu ele geçirildi
Edirne'de jandarmanın düzenlediği operasyonda yurt dışından kaçak getirilen 4 bin 250 cep telefonu ele geçirildi.
13.12.2019 18:06 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:06
Edirne'de jandarmanın düzenlediği operasyonda yurt dışından kaçak getirilen 4 bin 250 cep telefonu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Yunanistan'dan kaçak cep telefonu getirileceği bilgisini alan jandarma ekipleri, K.D'nin kullandığı aracı Orhaniye köyü yakınlarında durdurdu.
Araçta 4 bin 250 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Sürücü K.D, gözaltına alındı.
Kaynak: AA