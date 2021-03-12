Edirne'de "İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı Uluslararası Sempozyumu" gerçekleştirildi
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Edirne'de "İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı Uluslararası Sempozyumu" gerçekleştirildi

12.03.2021 15:35 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:39
Edirne'de

"İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı Uluslararası Sempozyumu", Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

"İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı Uluslararası Sempozyumu", Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türk Tarih Kurumunun destekleriyle Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde Kovid-19 salgın tedbirleri nedeniyle sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleştirilen sempozyum, Balkan Senfoni Orkestrası'nın mini konseriyle başladı.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, burada yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinin Türk milletini her zaman heyecanlandırdığını ve coşkuya sevk ettiğini söyledi.

İstiklal Marşı'nın özel bir ruhu olduğunu belirten Çetin, "Hep ruhtan bahsediyoruz, öyle bir ruh ki Meclis'te defalarca okunduğunda müthiş bir coşku uyandırmış. Cumhuriyetin ilanından sonra Meclis'i en çok heyecanlandıran milletvekillerimizi, kahramanlarımızı, Atatürk'ü olmak üzere herkesi etkilemiş. Aynı heyecanı biz bugün dinlediğimiz vakit duyuyoruz." dedi.

Çetin, Türk milletinin Kurtuluş Savaşı dönemindeki gibi değerlerine sahip çıkıp aynı hassasiyeti göstermesi gerektiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Mehmet Akif de diyor, 'Ben bunu bir daha yazamam', inşallah bu son milli marşımız bir daha yazılmasın. Fakat şunu söylemek istiyorum, o günün şartları bugün de devam ediyor. O gün yazıldığında Milli Mücadele için çok büyük fedakarlıklar gösterildi. Bugün de bizim aynı hassasiyeti duymamız lazım. Yani o yurdumuza uğrayan alçaklar yine uğramak istiyor. Aynı şekilde ülkemiz çevrelenmiş. Bugün milli devletler, ulus devletler tehdit olarak görülüyor. Bunlara sahip çıkmamız lazım. Vatanımız, milletimiz çok kıymetli. Bu bilinci yaşatmak üzere yeni nesillere, öğrencilerimize ve çocuklarımıza bunu aktarmamız lazım. Başka bir şansımız yok, vatanımız yok. Etrafımızda birçok değişiklikler oluyor. Kültürümüz de bir vatanımız. Ona da sahip çıkmamız lazım. Ruh dünyamızı korumamız ve heyecanımızı sürdürmemiz lazım."

Sempozyuma, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve akademisyenler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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