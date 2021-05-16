Edirne'de İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarına tepki
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Edirne'de İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarına tepki

Edirne'de İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarına tepki
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edirne'de "Kudüs aşıkları" isimli grup, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Edirne'de "Kudüs aşıkları" isimli grup, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Dar'ül Hadis Camii önünde toplanan yaklaşık 30 kişilik grup, "Yaşasın Mescid-i Aksa," ve "Özgür Filistin" sloganları attı.

Daha sonra grup adına bir açıklama yapan Avukat Müjdat Kahve, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırılarını büyük bir üzüntüyle takip ettiklerini söyledi.

Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Kahve, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kutsal günler demeden, ramazan ve bayram demeden dünyanın gözü önünde yapılan saldırılar giderek şiddetini arttırıyor. Özellikle dün gece Gazze'ye yapılan, çoluk çocuk demeden hastane cami demeden sergilenen katliam ve vahşet kabul edilemez. İslam barış dinidir. Dinimizde savaşın da bir hukuku vardır. Çocuk, kadın, din adamı, masumlar ve mabetler dokunulmazdır. Şanlı tarihimiz bunun örnekleriyle doludur. Mabetlere saldırmak, çocuk öldürmek ancak şerefsiz Siyonist terörizmin yapacağı bir işidir."

Kahve, Filistinlilerin asla yalnız olmadıklarını da vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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