Edirne'de işletmelerde 'dezenfekte' seferberliği Edirne'de işletmelerde 'dezenfekte' seferberliğiEDİRNE'de normalleşme süreci çalışmaları kapsamında açılacak işyerleri, valilik tarafından dezenfekte edilip hazır hale getirildi.

Edirne'de işletmelerde 'dezenfekte' seferberliği

EDİRNE'de normalleşme süreci çalışmaları kapsamında açılacak işyerleri, valilik tarafından dezenfekte edilip hazır hale getirildi. Edirne İl Özel İdare Genel Sekreteri Ahmet Turan Ateş, "Kıraathaneler, çay ocakları restoran, kütüphane, kreş ve bir çok yer dezenfektesi yapılarak, 1 Haziran'dan itibaren vatandaşlarımızın güvenle girebilecekleri yerler haline getirme çalışmasına başlattık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası koronavirüs normalleşme süreci kapsamında kıraathane, lokanta, pastane, spor merkezleri, kreş gibi bir çok iş yerinin açılacağını duyurmasının ardından Edirne Valiliği hareke geçti. Edirne Valisi Ekrem Canalp'in başkanlığında yapılan toplantının ardından, kentte açılacak işyerleri için dezenfektan seferberliği başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında kentte, Millet Kıraathanesi ile başlayan çalışma restoran, tarihi Selimiye Cami, lokantalar, spor merkezlerinin de aralarında bulunduğu açılacak işletmeler büyük bir titizlikle dezenfekte edildi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp'ın koronavirüs salgını etkili olduğu günlerde başlattığı çalışma ile zorunlu açık olan işyerleri, apartmanlar ile marketlerde yapılan çalışmayla vaka sayısının düştüğü ve salgının önüne geçildiği belirtildi. Kent girişi ve çıkışında alınan önlemler ile birlikte el pompası ile vatandaşın kendi kullandıkları alanları dezenfekte etmeleri sayesinde kentte koronavirüs vaka sayısı günlerdir sıfır olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Edirne Valiliği adına dezenfektan seferberliği sürdüren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Tuna Ateş, koronavirüs salgını önleme çalışmalarını çok ciddi bir şekilde başarıyla sürdüklerini belirterek, "Edirne'de valimiz Ekrem Canalp'ın öncülüğünde zorunlu kullanma alanlarında banka, hastane, market fırınlar olmak üzere toplam 6 bin adet el pompası dağıtarak dezenfekte edilmesini sağladık. Bunun yanında traktör ve iş makineleri ile bütün mahalle cadde sokaklar dezenfekte edildi. Bu süreç ile birlikte gelinen noktada tabi ki 1 Haziran itibari ile normalleşme süreci başladı" dedi.

'7 BİN ADET EL DEZENFEKTE POMPASI DAĞITILACAK'

Ateş, salgını önlemek amacıyla zorunlu açık olan işyerleri apartmanlarda kullanılmak üzere dağıtılan 6 bin adet el pompalı dezenfekte cihazlarının salgını önleyici konuda çok etkili olduğunu ve önümüzdeki günlerde açılacak işyerlerine 7 bin adet daha el pompası dağıtılacağını söyledi. Ateş, "Sayın valimizin koordinesinde yapılan kurul toplantısında kararlar alınarak bu hafta sonu, ilçelerde dahil 7 bine aşkın işletmemize, bunlar spor merkezleri, kıraathaneler, çay ocakları restoran, kütüphane, kreş ve bir çok yer dezenfektesi yapılarak, 1 Haziran'dan itibaren vatandaşlarımızın güvenle girebilecekleri yerler haline getirme çalışmasına başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımızın da temas ettiği ve dikkat ettiği 3 unsurumuz vardı. Bunlar maske, sosyal mesafe ve temizlik. Bu düstur kapsamında pazartesi gününden itibaren 7 bine aşkın il ve ilçe genelinde el pompaları dağıtacağız. Bunların yanında 5 litrelik solüsyonda dağıtacağız. Pandemi süresi boyunca bu dezenfektasyon malzemeleri dağıtılıp güvenlik tedbirlerini alacağız. Bu çalışmalar ile salgınla mücadelemiz devam edecek" dedi.

İŞ YERLERİNDE SON HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Babademirtaş Mahallesi'nde Burhan Cezayir'in işlettiği kıraathanede temizlik çalışması yapılırken 1 Haziran'dan itibaren müşterilere hizmet vermeye hazır hale getirildi. Alınan kararla birlikte pazartesi günü iş yerini açmanın heyecanı içinde olduğunu belirten Cezayir, "Biz tüm hazırlıklarımızı yaptık. Temizlik çalışmaları da tamam. İşyerinde sosyal mesafe ve maskesiz kimseyi almayacağız. Edirne Valiliği'nden dezenfekte çalışmasını da yaptı. Bize verdikleri pompalar ile bizde 3 saat arayla iş yerimizi dezenfekte edeceğiz. Edirne Valiliği'ne çok teşekkür ederim" dedi. Spor salonu işletmecisi Murat Alkan da, "Edirne Valiliği bize çok güzel bir hizmet sunuyor. İş yerimizde gerekli önlemleri aldık. Pazartesi gününü iple çekiyoruz. Buradan tüm vatandaşlarımızı spor yapmaya bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA