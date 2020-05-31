Edirne'de işletmelerde 'dezenfekte' seferberliği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Edirne'de işletmelerde 'dezenfekte' seferberliği

Edirne'de işletmelerde 'dezenfekte' seferberliğiEDİRNE'de normalleşme süreci çalışmaları kapsamında açılacak işyerleri, valilik tarafından dezenfekte edilip hazır hale getirildi.

31.05.2020 09:29 | Son Güncelleme: 31.05.2020 09:37

Edirne'de işletmelerde 'dezenfekte' seferberliği

EDİRNE'de normalleşme süreci çalışmaları kapsamında açılacak işyerleri, valilik tarafından dezenfekte edilip hazır hale getirildi. Edirne İl Özel İdare Genel Sekreteri Ahmet Turan Ateş, "Kıraathaneler, çay ocakları restoran, kütüphane, kreş ve bir çok yer dezenfektesi yapılarak, 1 Haziran'dan itibaren vatandaşlarımızın güvenle girebilecekleri yerler haline getirme çalışmasına başlattık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası koronavirüs normalleşme süreci kapsamında kıraathane, lokanta, pastane, spor merkezleri, kreş gibi bir çok iş yerinin açılacağını duyurmasının ardından Edirne Valiliği hareke geçti. Edirne Valisi Ekrem Canalp'in başkanlığında yapılan toplantının ardından, kentte açılacak işyerleri için dezenfektan seferberliği başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında kentte, Millet Kıraathanesi ile başlayan çalışma restoran, tarihi Selimiye Cami, lokantalar, spor merkezlerinin de aralarında bulunduğu açılacak işletmeler büyük bir titizlikle dezenfekte edildi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp'ın koronavirüs salgını etkili olduğu günlerde başlattığı çalışma ile zorunlu açık olan işyerleri, apartmanlar ile marketlerde yapılan çalışmayla vaka sayısının düştüğü ve salgının önüne geçildiği belirtildi. Kent girişi ve çıkışında alınan önlemler ile birlikte el pompası ile vatandaşın kendi kullandıkları alanları dezenfekte etmeleri sayesinde kentte koronavirüs vaka sayısı günlerdir sıfır olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Edirne Valiliği adına dezenfektan seferberliği sürdüren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Tuna Ateş, koronavirüs salgını önleme çalışmalarını çok ciddi bir şekilde başarıyla sürdüklerini belirterek, "Edirne'de valimiz Ekrem Canalp'ın öncülüğünde zorunlu kullanma alanlarında banka, hastane, market fırınlar olmak üzere toplam 6 bin adet el pompası dağıtarak dezenfekte edilmesini sağladık. Bunun yanında traktör ve iş makineleri ile bütün mahalle cadde sokaklar dezenfekte edildi. Bu süreç ile birlikte gelinen noktada tabi ki 1 Haziran itibari ile normalleşme süreci başladı" dedi.

'7 BİN ADET EL DEZENFEKTE POMPASI DAĞITILACAK'

Ateş, salgını önlemek amacıyla zorunlu açık olan işyerleri apartmanlarda kullanılmak üzere dağıtılan 6 bin adet el pompalı dezenfekte cihazlarının salgını önleyici konuda çok etkili olduğunu ve önümüzdeki günlerde açılacak işyerlerine 7 bin adet daha el pompası dağıtılacağını söyledi. Ateş, "Sayın valimizin koordinesinde yapılan kurul toplantısında kararlar alınarak bu hafta sonu, ilçelerde dahil 7 bine aşkın işletmemize, bunlar spor merkezleri, kıraathaneler, çay ocakları restoran, kütüphane, kreş ve bir çok yer dezenfektesi yapılarak, 1 Haziran'dan itibaren vatandaşlarımızın güvenle girebilecekleri yerler haline getirme çalışmasına başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımızın da temas ettiği ve dikkat ettiği 3 unsurumuz vardı. Bunlar maske, sosyal mesafe ve temizlik. Bu düstur kapsamında pazartesi gününden itibaren 7 bine aşkın il ve ilçe genelinde el pompaları dağıtacağız. Bunların yanında 5 litrelik solüsyonda dağıtacağız. Pandemi süresi boyunca bu dezenfektasyon malzemeleri dağıtılıp güvenlik tedbirlerini alacağız. Bu çalışmalar ile salgınla mücadelemiz devam edecek" dedi.

İŞ YERLERİNDE SON HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Babademirtaş Mahallesi'nde Burhan Cezayir'in işlettiği kıraathanede temizlik çalışması yapılırken 1 Haziran'dan itibaren müşterilere hizmet vermeye hazır hale getirildi. Alınan kararla birlikte pazartesi günü iş yerini açmanın heyecanı içinde olduğunu belirten Cezayir, "Biz tüm hazırlıklarımızı yaptık. Temizlik çalışmaları da tamam. İşyerinde sosyal mesafe ve maskesiz kimseyi almayacağız. Edirne Valiliği'nden dezenfekte çalışmasını da yaptı. Bize verdikleri pompalar ile bizde 3 saat arayla iş yerimizi dezenfekte edeceğiz. Edirne Valiliği'ne çok teşekkür ederim" dedi. Spor salonu işletmecisi Murat Alkan da, "Edirne Valiliği bize çok güzel bir hizmet sunuyor. İş yerimizde gerekli önlemleri aldık. Pazartesi gününü iple çekiyoruz. Buradan tüm vatandaşlarımızı spor yapmaya bekliyoruz" dedi.

Edirne'de işletmelerde 'dezenfekte' seferberliği

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi Haber
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu Haber
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti Haber
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
ABD'de ordu birlikleri, protestoların arttığı Minneapolis'e girdi Haber
ABD'de ordu birlikleri, protestoların arttığı Minneapolis'e girdi
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi Haber
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in 'Bir daha filmimde oynatmam' sözlerine cevap verdi Haber
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi
Ramazan Bayramı için Kastamonu'ya giden bir ailede koronavirüs çıkınca tüm köy karantinaya alındı
Ramazan Bayramı için Kastamonu'ya giden bir ailede koronavirüs çıkınca tüm köy karantinaya alındı
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Son dakika: Kuzguncuk'ta kilisenin haçını kıran ve Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili gönderen 2 farklı provokatör aynı gün yakalandı
Son dakika: Kuzguncuk'ta kilisenin haçını kıran ve Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili gönderen 2 farklı provokatör...
Film sahnesini aratmıyor! Kırmızı ışıkta tekme tokat birbirlerine girdiler
Film sahnesini aratmıyor! Kırmızı ışıkta tekme tokat birbirlerine girdiler
Trump, göstericileri bastırmak için ordunun göreve hazır olduğunu söyledi
Trump, göstericileri bastırmak için ordunun göreve hazır olduğunu söyledi
Atatürk Havalimanı'na yapılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşa süreci havadan görüntülendi
Atatürk Havalimanı'na yapılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşa süreci havadan görüntülendi
Inter, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor
Inter, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
Türkiye yarından itibaren normalleşmeye adım atıyor! Peki hayatımızda ne değişecek?
Türkiye yarından itibaren normalleşmeye adım atıyor! Peki hayatımızda ne değişecek?
Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı
Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı
Diyarbakır'da şehit edilen polis memuru Atakan Arslan'ı arkadaşları tekbirlerle uğurladı
Diyarbakır'da şehit edilen polis memuru Atakan Arslan'ı arkadaşları tekbirlerle uğurladı
Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü
Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü
Dağlık alanda poşete sarılı çocuk cansız bedeni bulundu
Dağlık alanda poşete sarılı çocuk cansız bedeni bulundu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı: 1 Haziran sonrası salgın artar mı?
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı: 1 Haziran sonrası salgın artar mı?
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik
George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı
George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı
Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti
'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum' diyen Yeliz Yeşilmen, şiddet sorularına cevap veremedi
"Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen, şiddet sorularına cevap veremedi
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Naci Bostancı Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tilbe Saran Şeyma Subaşı Bülent Serttaş İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Can Bartu Caner Erkin Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Şehit Antalya Haziran Operasyon
Şu an buradasınız: Edirne'de işletmelerde 'dezenfekte' seferberliği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 09:38:38. #1.14#
title