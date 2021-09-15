Edirne'de iş yerine yönelik silahlı saldırıya ilişkin 2 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'de iş yerine yönelik silahlı saldırıya ilişkin 2 kişi tutuklandı

AA / İlker Gürel - Haberler | Güncel
Edirne'de iş yerine yönelik silahlı saldırıya ilişkin 2 kişi tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde 2 kişinin silahla yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde 2 kişinin silahla yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan E.E, A.E.E ve A.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Keşan Adliyesi'ne getirilen 3 şüpheliden A.G. ve E.E savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli serbest bırakıldı.

Olay

Üç gün önce Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bir işyerine silahla ateş açılmış, olayda işyerinde bulunan T.D. ve S.K. yaralanmıştı. Olay yerinde geldikleri otomobille kaçan 3 şüpheli Silivri'de, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmış, Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti.

AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bensu Soral Gökhan Çıra Kylie Jenner Özge Özpirinçci
Spor Diego Mesut Özil Burak Yılmaz Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Edirne'de iş yerine yönelik silahlı saldırıya ilişkin 2 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 09:28:22. #1.17#