Edirne'de iş yerinde uyuşturucu sattığı iddia edilen 2 kardeş tutuklandı
Edirne'de iş yerlerinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı.
Edirne'de iş yerlerinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.K ve kardeşi S.T'nin Sabuni Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenledi.
Ekipler, iş yerinde satışı yapıldığı tespit edilen bir miktar uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan A.K ve S.T, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar