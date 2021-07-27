Edirne'de iş yerinde uyuşturucu sattığı iddia edilen 2 kardeş tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Edirne'de iş yerinde uyuşturucu sattığı iddia edilen 2 kardeş tutuklandı

Edirne'de iş yerinde uyuşturucu sattığı iddia edilen 2 kardeş tutuklandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de iş yerlerinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı.

Edirne'de iş yerlerinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.K ve kardeşi S.T'nin Sabuni Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenledi.

Ekipler, iş yerinde satışı yapıldığı tespit edilen bir miktar uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.K ve S.T, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

'Görüntülerdeki beyaz madde pudra şekeri' diyen Kürşat Ayvatoğlu'nun kanında uyuşturucu tespit edildi
"Görüntülerdeki beyaz madde pudra şekeri" diyen Kürşat Ayvatoğlu'nun kanında uyuşturucu tespit edildi
Suç makinesi baba ve kızları görüntülenmekten utanınca gazetecilere terlikle saldırdı
Suç makinesi baba ve kızları görüntülenmekten utanınca gazetecilere terlikle saldırdı
Annesi, eşi ve 5 çocuğunu rehin alan şüphelinin sorgusu tamamlandı! Ailesi şikayetçi olmayınca serbest kaldı
Annesi, eşi ve 5 çocuğunu rehin alan şüphelinin sorgusu tamamlandı! Ailesi şikayetçi olmayınca serbest kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Oğuzhan Asiltürk Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Reynmen Fatma Girik İrem Derici Seren Serengil
Spor Diego Aytaç Kara Fatih Terim Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Edirne'de iş yerinde uyuşturucu sattığı iddia edilen 2 kardeş tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 09:58:37. #1.14#

title