Edirne'de iş yerinde etil alkol ve kaçak içki ele geçirildi - Haberler
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Edirne'de iş yerinde etil alkol ve kaçak içki ele geçirildi

Edirne'de iş yerinde etil alkol ve kaçak içki ele geçirildi
AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir iş yerinin deposunda 30 litre etil alkol ve 22 şişe kaçak içki ele geçirildi.

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir iş yerinin deposunda 30 litre etil alkol ve 22 şişe kaçak içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.T.B'nin ikameti ve iş yerinde arama yaptı.

İş yerinin deposunda 30 litre etil alkol, 22 şişe kaçak içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüpheli M.T.B hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

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