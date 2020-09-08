Edirne'de iş yeri ve otomobillerden yapılan hırsızlık kameraya yansıdı
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Edirne'de iş yeri ve otomobillerden yapılan hırsızlık kameraya yansıdı

Edirne'nin Keşan ilçesinde iş yeri ve otomobillerden yapılan hırsızlık, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Edirne'de iş yeri ve otomobillerden yapılan hırsızlık kameraya yansıdı
08.09.2020 15:37 | Son Güncelleme: 08.09.2020 15:40

Edirne'nin Keşan ilçesinde iş yeri ve otomobillerden yapılan hırsızlık, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede artan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı.

Birçok güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelinin suça sürüklenmiş çocuk C.K. (15) olduğunu belirledi.

İlçedeki bazı iş yeri ve otomobillerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan C.K, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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