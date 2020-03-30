Edirne'de iş merkezinde yangın Edirne'de bir iş merkezinin çatısında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Edirne'de bir iş merkezinin çatısında çıkan yangın maddi hasara neden oldu. Alınan bilgiye göre, Talatpaşa Caddesi'ndeki Demir İş Merkezi'nin çatısındaki baca henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada bacadaki yangın çatıya sıçradı. Edirne Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın maddi hasara yol açtı. Kaynak: AA