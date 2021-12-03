Edirne'de iş arayan engelli bireylere "İş Kulübü" eğitimi verildi

EDİRNE (AA) - Edirne İşkur Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İş Kulübü" eğitimini başarıyla tamamlayan engelli bireylere sertifika verildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Edirne Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında kuruma kayıtlı iş arayan engelli bireylere yönelik eğitim programı gerçekleştirdi.

Eğitimde katılımcılara, etkili iletişim, özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri ve işveren beklentileri konularından oluşan İş Kulübü eğitimi verildi.

Eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları İŞKUR İl Müdürü Şengül Çildam tarafından takdim edildi.

İŞKUR İl Müdürlüğünce düzenlenen "İş Kulübü" eğitimlerinden faydalanmak isteyenlerin İl Müdürlüğüne başvuru yapabilecekleri belirtildi.

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

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